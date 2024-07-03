لعب على خسارة مانشستر سيتي! .. عقوبة صارمة ضد مُساعد جوارديولا السابق بسبب تورطه في المراهنات

التحقيقات تكشف تورط بريديس في تسريب المعلومات

أصدرت لجنة تحقيق مستقلة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف ريتشارد بريديس، محلل الأداء في بيرنلي، بسبب تورطه في المشاركة برهانات غير شرعية.

وفقد ريتشارد بريديس، الذي عمل لمدة 6 سنوات كمحلل أداء في مانشستر سيتي، وظيفته كمحلل أداء رئيسي في بيرنلي بعد أن أصدرت لجنة مستقلة عقوبة إيقاف لمدة 12 شهرًا، مع تغريمه بمبلغ 4500 جنيه إسترليني وإجباره على دفع تكاليف قدرها 500 جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أغلبية رهانات بريديس البالغ عددها 456، جاءت خلال فترة 6 سنوات قضاها داخل مانشستر سيتي (2013-2019)، قبل أن ينضم إلى فينسنت كومباني في الجهاز الفني لأندرلخت البلجيكي.

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وأضافت: "يُزعم أن ريتشارد أجرى 12 رهانًا على المعلومات الداخلية، التي ركزت بشكل شبه حصري على الصفقات المحتملة داخل وخارج مانشستر سيتي، وحقق ربحًا يزيد قليلاً عن 1700 جنيه إسترليني".

ونفى بريديس تأكيدات الاتحاد الإنجليزي بأنه كان مطلعًا على التفاصيل المحيطة بخطط مانشستر سيتي في الميركاتو، مؤكدًا أن رهاناته كانت في المجال العام.

وكشفت التحقيقات، أن ريتشارد أجرى مراهنة بقيمة 515 جنيهًا إسترلينيًا، على مصير أحد اللاعبين في الصباح التالي لحفلة الموظفين، وخلصت اللجنة إلى أن مستقبل اللاعب الذي لم يذكر اسمه، قد تم ذكره في الحفل بالفعل.

ونجح محلل أداء السيتي السابق في 11 رهانًا من أصل 12، تتعلق بالمعلومات الداخلية للنادي، بينما حققت 129 من الرهانات الـ444 الأخرى المتعلقة بمسائل بعيدة عن التحويلات أرباحًا، كما وضع بريديس رهانًا من قبل على خسارة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك في عام 2017، بقيمة 50 جنيه إسترليني، وهو ما تحقق بالفعل.