بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد.. الشرطة تلقي القبض على صاحب "الرسائل المسيئة" لزوجة هافيرتز

ماذا حدث؟

في أعقاب هزيمة آرسنال أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل 10 أيام، تلقت (صوفيا) زوجة كاي هافيرتز نجم الجانرز، العديد من الرسائل المسيئة على منصات التواصل الاجتماعي.

كُشِف عن هذه الرسائل بعد أن شاركت صوفيا لقطات شاشة للتعليقات المسيئة التي تلقتها على انستجرام، وذلك في أعقاب خسارة آرسنال المباراة التي أضاع فيها هافيرتز ركلة جزاء في ملعب الإمارات.

وأعلنت شرطة هيرتفوردشاير القبض على فتى يبلغ من العمر 17 عامًا للاشتباه في إرساله اتصالات خبيثة إلى صوفيا هافرتز، زوجة نجم آرسنال كاي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكدت شرطة هيرتفوردشاير أنه تم احتجاز فتى يبلغ من العمر 17 عامًا للاشتباه في إرساله "اتصالات مسيئة"، وذلك بعدما استعان نادي آرسنال بشركة تكنولوجيا البيانات "Signify" لتحديد هوية الأفراد المسؤولين عن الرسائل.

وأوضحت الشرطة أنه "أُطلق سراح المشتبه به بكفالة، بينما لا يزال التحقيق جاريًا".