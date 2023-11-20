خسارة كبيرة .. الاتحاد يعلن مدة غياب نجولو كانتي رسميًا

الاتحاد يفتقد نجمه الفرنسي المتألق نجولو كانتي

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أعلن نادي الاتحاد السعودي، "مدة" غياب النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد إصابته الأخيرة.

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كانتي تعرض لـ"إصابة عضلية"، في فوز الاتحاد (4-2) على أبها، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، عن حاجة النجم الفرنسي، إلى 3 أسابيع من العلاج والتأهيل؛ قبل العودة للمشاركة في مباريات الفريق، من جديد.

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ومن ناحيتهم.. واصل الرباعي البرازيلي رومارينيو وزكريا هوساوي وصالح العمري وسلطان الفرحان، برامجهم التأهيلية الموضوعة لهم؛ للشفاء من الإصابة.

جدير بالذكر أن الاتحاد، تنتظره مشاركة مهمة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، الشهر القادم؛ حيث يلتقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية.

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