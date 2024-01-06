خسارة فادحة رغم الفوز .. ريال مدريد يفقد نجمه العائد من الإصابة مرة أخرى!

انتكاسة لنجم ريال مدريد...

شهدت مباراة ريال مدريد، و أراندينا في كأس ملك إسبانيا، انتكاسة لإدواردو كامافينجا، نجم الميرينجي العائد من الإصابة، ومغادرته ملعب اللقاء متأثرًا بإصابته.

ونجح ريال مدريد، في الفوز على أراندينا، بهدفين دون رد ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا، في مباراة شهدت مشاركة أردا جولر، وكامافينجا بعد تعافيهما من الإصابات.

ومع مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، خرج كامافينجا من الملعب وشارك رودريجو بدلًا منه، وبحسب ما ذكرته شبكة "دازن" فإن اللاعب دخل غرفة خلع الملابس رفقة أخصائي العلاج الطبيعي.

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وكان اللاعب الفرنسي، قد تعرض إلى إصابة في الرباط الجانبي الخارجي للركبة، في شهر نوفمبر الماضي، ولم يشارك مع فريقه منذ ذلك الحين، وبحسب التقارير الصحفية كان من المفترض أن يعود للملاعب في منتصف يناير الحالي.

ويعاني ريال مدريد، من الإصابات هذا الموسم التي أفقدته الكثير من النجوم لفترة طويلة، وعلى رأسهم الحارس تيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، وديفيد ألابا وغيرهم من النجوم.