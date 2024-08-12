ثلاثية ترعب الجماهير.. برشلونة يتعرض لخسارة مذلة في آخر تجاربه قبل بداية الموسم الجديد!

خسارة قاسية لبرشلونة على أرضه ووسط جماهيره...

أنهى برشلونة، استعداده لانطلاق الموسم الجديد بخسارة قاسية في كأس جوان جامبر، أمام فريق موناكو الفرنسي بثلاثية دون رد، على ملعب مونتجويك.

وسقط برشلونة، على أرضه ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة في المباراة التي اعتمد فيها المدرب هانز فليك، على مزيج من اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يفتتح برشلونة، مبارياته في الدوري الإسباني مساء السبت القادم أمام فالنسيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من الليجا على ملعب ميستايا.

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وقبل كل موسم يقيم برشلونة، مباراة ودية في بطولة كأس جوان جامبر، وتعد خسارة اليوم من موناكو، هي الأولى للفريق الكتالوني في البطولة الودية منذ عام 2012.

جدير بالذكر أن آخر خسارة لبرشلونة في البطولة كانت فأل سيئ بالنسبة لهم بعدما خرجوا من الموسم بلقب وحيد هو الدوري الإسباني.