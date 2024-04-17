الغريم المدريدي أكبر المستفيدين!

ودع برشلونة وأتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، بعد خسارة الفريق الكتالوني في عقر داره أمام باريس سان جيرمان (4-1)، بينما تلقى الأتلتي الهزيمة (4-2) أمام بوروسيا دورتموند في ألمانيا.

وجاء خروج الفريقين، رغم أن البارسا حقق الفوز ذهابا على باريس في حديقة الأمراء (3-2)، بينما انتصر أتلتيكو بين جماهيره (2-1) في موقعة الذهاب.

ورغم خسارة برشلونة وأتلتيكو إلا أن الروخيبلانكوس خرج مستفيدًا من هذه النتائج، حيث ضمن مقعده في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية على حساب غريمه الكتالوني.

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وكان برشلونة يحتاج إلى بلوغ نهائي دوري الأبطال، مع خسارة أتلتيكو في موقعة دور الثمانية، من أجل التأهل إلى مونديال الأندية بشكله الجديد في 2025، لكن مع خسارة الفريقين ضمن فريق المدرب دييجو سيميوني التواجد في الحدث العالمي.

وضمنت أندية "مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وإنتر ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبنفيكا" وبورتو التأهل إلى مونديال الأندية المقبل.