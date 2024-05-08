فيديو | "هل تفهم كرة القدم؟".. سؤال بعد خسارة باريس يفجر غضب الخليفي!

صحفي يستفز الخليفي!

تحدث ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، إلى وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة بملعب حديقة الأمراء، بعد خسارة فريقه أمام بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأثار سؤال عن "استمرار لويس إنريكي على مقاعد بدلاء سان جيرمان الموسم المقبل" استياء الخليفي، الذي انفجر غضبًا، وغادر القاعة.

وقال الخليفي بجدية شديدة ردًا على سؤال الصحفي: "ما هذا السؤال؟ بصراحة، هل تعرف عن كرة القدم؟"، قبل أن يغادر المكان على الفور بوجه غير ودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الخليفي، قد صرح في وقت سابق، بأنه "يثق في شخصية لويس إنريكي، ويفكرون في المدى المتوسط والطويل معه: "نشعر بخيبة أمل كبيرة، لكنني أعتقد أننا نستحق المزيد، قدم اللاعبون والجهاز الفني والمشجعون كل ما لديهم، نحن نبني مشروعًا طويل الأجل وسيكون المستقبل مشرقا".

يشار إلى أن إنريكي تولى قيادة باريس ببداية الموسم الجاري، وتوّج بالدوري الفرنسي وبطولة السوبر، كما سيخوض مواجهة نهائي الكأس، إلا أنه ودّع دوري الأبطال، علمًا بأن عقده يمتد حتى يونيو 2025.