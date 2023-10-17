خسارة للهلال .. سقوط ضحية جديد في معسكر السعودية الحالي خلال مواجهة مالي

معسكر السعودية الحالي يحصد الإصابات..

تعرض سلمان الفرج؛ قائد المنتخب السعودي والهلال، للإصابة خلال مواجهة مالي الودية، المقامة حاليًا، ليسقط لاعب جديد من الزعيم في فخ الإصابات خلال المعسكر الحالي.

الأخضر يختتم معسكره الودي اليوم الثلاثاء، بعدما كان قد تعادل أمام نيجيريا قبل يومين، وحاليًا خرج متأخرًا من الشوط الأول لمواجهة مالي بثنائية نظيفة.

وشهدت الدقيقة 38 من عمر المباراة الحالية، خروج الفرج متأثرًا بإصابته، ونزول ناصر الدوسري بدلًا منه، إذ تبدو معاناته في العضلة الخلفية.

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وتأتي إصابة قائد السعودية رغم عودته حديثًا من الإصابة، إذ غاب عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين عقب مواجهة نيجيريا، في ظل معاناته من بعض الإنزعاجات أيضًا.

هذه الإصابة تعد الخسارة الثانية للهلال في المعسكر الحالي، إذ أعلن المنتخب إصابة المدافع الهلالي حسان تمبكتي بالأمس، وهو ما أبعده عن مباراة الليلة.

وبشكل عام، شهد المعسكر الحالي عددًا من الإصابات سواء من الهلال أو غيره أمثال ياسر الشهراني، سالم الدوسري، حسن كادش، زكريا هوساوي وغيرهم.

يذكر أن الإصابات تلاحق الفرج منذ عام 2021م بشكل متكرر، لدرجة دفعت الجماهير لمطالبته بالاعتزال حفاظًا على إرثه في الملاعب.