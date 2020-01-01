خسائر فادحة وخطأ قاتل يوتر العلاقة بين برشلونة ونايكي

قميص برشلونة الجديد تذهب ألوانه مع تكرار الغسيل.. ما قرأته ليس مزحة

تسبب خطأ فادح من شركة نايكي في توتر العلاقة بينها وبين نادي برشلونة، وذلك إثر طرح قمصان الموسم الجديد الخاصة بالنادي الكتالوني.

وترعى شركة نايكي أزياء برشلونة منذ أكثر من 20 عامًا، وتحديدًا منذ عام 1998، ولكن هذا العام شهد مشكلة جديدة في بحر مشاكل الكتلان التي لا تنتهي.

وكانت شركة نايكي قد أعلنت التصميم الخاص بملابس الفريق لموسم 2021 بشكل رسمي، قبل أن يتم طرحها في المتاجر الرسمية حول العالم.

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ولكن بعد طرحها بساعات قليلة، تم سحبها بشكل نهائي من الأسواق بسبب وجود مشكلة في الأقمشة المستخدمة للصناعة، حيث تذهب ألوانها مع الغسيل.

وبعد سحبها تم علاج الأمر وطرحها من جديد، ولكن الأمور ستخلف مشاكل بين برشلونة والشركة بسبب الخسائر المالية التي حدثت نتيجة لذلك.

وحسب موندو ديبورتيفو فإن خسائر برشلونة المادية من هذا الخطأ تقدر بحوالي من 15 إلى 25 مليون يورو، تلك التي يطالب النادي الشركة بتحملها.

ونتيجة لأن الشركة ترفض تحمل ذلك، فإن التوجه لدى برشلونة يذهب إلى رفع قضية للمطالبة بذلك، في حال تعذر المفاوضات بين الطرفين.

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يذكر أن برشلونة قد مر بالعديد من الأزمات الإدارية خلال الفترة الأخيرة، تلك التي كان آخرها تهديد ميسي بالرحيل في صيف العام 2021.