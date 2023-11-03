خريج أكاديمية برشلونة: ميسي ورونالدو لا يمكن اتخاذهما كقدوة!

رأي غير مألوف عن الثنائي الأعظم على مدار السنوات الماضية

يؤمن بويان كركيتش منسق كرة القدم في برشلونة، بأن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لا يمكن اتخاذهما كقدوة للاعبين الشباب.

بويان الذي يعتبر من أبرز المواهب التي خرجت من أكاديمية لا ماسيا في برشلونة، تحدث عن الفيلم الوثائقي الخاص به بعنوان "Bojan Krkic، Beyond the smile" عن بعض الكواليس من مسيرته وصحته العقلية ونوبات القلق التي تعرض لها.

وقال صاحب الـ33 سنة في تصريحات عن فيلمه الوثائقي لصحيفة "as" الإسبانية:"أحاول نقل تجربتي كلاعب، ما يعتقده الناس جميل جدًا يأتي من خلفه الكثير من المعاناة، أردت أن أشرح ما مررت به طوال حياتي، إنه ليس فيلمًا وثائقيًا مخصصًا لعشاق كرة القدم بل الأمر أبعد من ذلك ويتحدث عن مواقف شخصية تؤكد أن لاعب مثل ليونيل ميسي ليس القدوة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ميسي وكريستيانو رونالدو ورافائيل نادال ليسوا حالات عادية، لذلك لا يمكن اعتبارهم كقدوة للشباب، إنهم غير عاديين، النجاح ليس كذلك، يجب تطبيق نماذج يمكنها النجاح في العديد من السيناريوهات".

ويشرف بويان في الوقت الحالي على اللاعبين الشباب في برشلونة، طمحًا في خلق المزيد من الأجيال المميزة في أكاديمية لا ماسيا للسير على خطى ميسي.

يذكر أن مهاجم برشلونة السابق اعتزل في مارس الماضي بعد تجربته الأخيرة مع فيسيل كوبي الياباني، وسبق أن لعب قبلها مع ستوك سيتي، أياكس، روما، مونتريال وميلان وديبورتيفو ألافيس.