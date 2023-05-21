بخرق البروتوكولات.. سيرجيو بوسكيتس يودع برشلونة على طريقته

القائد المغادر يرى المستقبل مشرقًا لبرشلونة

حمل الإسباني سيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة، آخر ألقابه مع الفريق الذي لعب له طوال حياته؛ وداع كان متاحًا فيه أي شيء حتى خرق البروتوكولات والتحول لواحد من مشجعي البلوجرانا.

وتسلم بوسكيتس، قائد برشلونة، كأس بطولة الدوري الإسباني بعد خسارتهم من ريال سوسييداد 1-2، أمس السبت، على ملعب كامب نو.

ووضع بوسكيتس البروتوكولات جانبًا وقاد الاحتفالات وسط جمهور ببرشلونة بالغناء لفريقه وسط تحية زملائه له والغناء معه.

وتحدث سيرجيو كذلك بدوره القائد وقال: "أشكر كل من هيكتور وأوبا وممفيس وبيكيه –رحلوا عن الفريق خلال الموسم- وكل من ساهم في تحقيق اللقب".

وواصل "أشكر كل فرد في الجهاز، من يعيشون في الظل لكنهم مهمين للغاية ويجعلوننا في أفضل حالة".

وتابع قائد برشلونة "أردنا الفوز بالألقاب وأن نكون فريقًا عظيمًا وجماهير عظيمة. شكرًا لدعمكم دونكم كان الأمر لن يصبح ممكنًا. في النهاية. ليس لدي شك في أنها البداية. فليحيا برشلونة فلتحيا كتالونيا".

وسيرحل بوسكيتس عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي بعد 15 سنة قضاها مع الفريق الأول للنادي الكتالوني.