خرج مصابًا .. ألفونسو ديفيس قد يغيب عن مونديال قطر

الظهير الكندي قد يغيب عن كأس العالم

أصيب النجم الكندي ألفونسو ديفيس في مواجهة فريقه بايرن ميونخ ضد نادي هيرتا برلين التي انتصر فيها العملاق البافاري بنتيجة 3-2.

وخرج الظهير الأيسر من اللقاء في الدقيقة 64 وشارك لوكاس هيرنانديز بدلاً منه، حيث غادر ديفيس أرض الملعب وهو يمسك بظهر ساقه الأيمن، بعد شعوره ببعض الانزعاج.

وتأتي إصابة اللاعب الدولي الكندي الأخيرة قبل 18 يومًا فقط من لعب المنتخب الوطني أول مباراة له في كأس العالم ضد بلجيكا.

فيما يتبقى أمام العملاق البافاري مواجهتين في بطولة الدوري الألماني قبل التوقف الدولي، وسيتم معرفة مدى إصابة ديفيس وتحديد موعد العودة في قادم الأيام، وهو ما سينشره بايرن في بيانه المنتظر.

جدير بالذكر أن المنتخب الكندي يتواجد في المجموعة السادسة رفقة بلجيكا وكرواتيا والمغرب، فيما سيلعب أول مواجهة بالمونديال له ضد فريق القائد إيدين هازارد يوم 23 نوفمبر.