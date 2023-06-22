خرج للاحتراف بسبب النصر وعاد سريعًا .. عبد الفتاح عسيري يوقع لهذا الفريق!

بعد شهرين تقريبًا من الاحتراف الأوروبي، عاد عبد الفتاح عسيري، نجم نادي النصر السابق، إلى الملاعب السعودية سريعًا.

عسيري لعب في صفوف نادي النصر، في الفترة من يوليو 2020 إلى أبريل 2023؛ قبل فسخ عقده بسبب ما قيل إنها مشاكل فنية وانضباطية؛ لينتقل بعدها إلى فريق ماريهامن الفنلندي.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، وقع لاعب العالمي السابق، على عقود الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وكشفت الصحيفة، عن أن العقود التي وقعها عبد الفتاح عسيري، ستربطه بنادي الطائي؛ لمدة عامين قادمين، حتى 30 يونيو من عام 2025.

جدير بالذكر أن عسيري، البالغ من العمر 29 سنة، بدأ مسيرته في نادي الاتحاد، قبل الانتقال منه إلى الأهلي الذي مثّله لمدة 4 سنوات، ثم النصر.