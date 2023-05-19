خرجت باكية وهاجمتها الجماهير.. اعتذار لاعبة إيفرتون بعد إصابتها لنجمة أرسنال

القصة الكاملة لإصابة ليا فالتي واعتذار لاعبة إيفرتون

أُضيف اسم جديد على قائمة إصابات فريق أرسنال للسيدات الطويلة التي لا تنتهي منذ انطلاق الموسم الحالي.

وتعرضت ليا فالتي متوسطة ميدان أرسنال للإصابة الثلاثاء الماضي بعد تدخل عنيف من جانب أجي بيفر جونز لاعبة إيفرتون في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي للسيدات.

الأمر الذي واجهه جماهير أرسنال بغضب عارم وهجوم حاد على صفحتها الشخصية عقب المباراة واتهامها بإصابة اللاعبة عمدًا.

ماذا حدث؟

في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني قامت أجي بيفر جونز بتدخل قاسٍ على قدم ليا فالتي لتسقط الأخيرة على الأرض ويشهر الحكم بعدها مباشرةً البطاقة الحمراء في وجه صاحبة الـ19 عامًا لتطرد للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية.

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خرجت فالتي في الحال متأثرة بالإصابة وحينها تدخل المدرب جوناس إيدفال ودفع بالدنماركية كاثرين مولر بينما تركت أجي بيفر جونز الملعب وهي تبكي بعد الطرد.

كيف كان رد الفعل؟

أصدر نادي إيفرتون للسيدات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بيانا من اللاعبة قامت فيه بالاعتذار وتوضيح أن التدخل لم يكن متعمدًا.

"لم أقصد أي ضرر على الإطلاق لـ ليا فالتي، لست من نوعية اللاعبين الذين قد يؤذي لاعبًا آخر عمدًا. فقدت الكرة وكنت حريصة فقط على استعادتها".

"ما زلت أتعلم الكثير عن هذه اللعبة، لقد خذلت نفسي وزملائي في الفريق، لكنه كان درسًا بالنسبة لي، آمل ألا تكون الإصابة خطيرة وأن تتعافى بشكل سريع لتستكمل الموسم مع أرسنال وفي كأس العالم".

لم تتضح بعد إصابة فالتي، لكنها علقت على الأمر في تغريدة عبر "تويتر": "كرة القدم رياضة احتكاكية، وهذه الإصابات للأسف جزء من لعبتنا، لا داعي لأي كراهية أو تعليقات سيئة تجاه أجي بيفر جونز".

وانتهت المباراة بفوز أرسنال برباعية مقابل هدف، وتستمر المطاردة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويعتلي تشيلسي صدارة الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ويستعد أرسنال لملاقاة تشيلسي في الجولة قبل الأخيرة على ملعب كينجزميدو الأحد المقبل في الثانية والنصف ظهرًا.