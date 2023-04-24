"خذيه لا أحتاجه" .. زوجة لوكاس هيرنانديز تنفصل عنه برسالة إلى عشيقته!

أزمة خارج الملعب تضرب بايرن ميونخ من جديد..

يعيش نادي بايرن ميونخ الألماني أيامًا عصيبة في الفترة الماضية، ويبدو أنها ليست فقط داخل الملعب، بل تمتد إلى خارجه أيضًا بعد الكشف عن خيانة لوكاس هيرنانديز مدافع الفريق لزوجته.

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى أن بايرن ميونخ يعيش فضيحة عاطفية مع شريكته أميليا يورنتي، بعد أن أكدت خلال الساعات الماضية في رسالة قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي انفصالها عنه.

وكتبت يورنتي عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "الآن يمكنك التوقف عن العزف على الوجهين، كريستينا بوتشينو أنا أمنحك لوكاس هيرنانديز، أنا لا أحتاجه، فقط لا تنسى أن لديك طفلين لا تأتي لرؤيتهما".

علاقة لوكاس هيرنانديز مع أميليا يورنتي تصدرت عناوين الصحف في عام 2017 بعد بضعة أشهر فقط من بدء علاقتهما، بعد أن تشاجرا في منتصف الشارع، وتم الحكم على الثنائي بقضاء خدمة مجتمعية لمدة 31 يومًا، قبل أن ينفصلا ويعودا إلى بعضهما بعد فترة، ليعودا للانفصال مرة أخرى في 2019.

رسالة أميليا يورنتي تشير إلى أن لوكاس هيرنانديز يحتفظ بعلاقة موازية مع كريستينا بوتشينو، وهي عارضة أزياء إيطالية شهيرة تبلغ من العمر 37 عامًا، ومؤثرة من مشجعي يوفنتوس، وارتبط اسمها في الماضي بلاعبين أمثال كريستيانو رونالدو والممثل الأمريكي كولين فاريل.