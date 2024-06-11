"خذوا نجم الفريق بشروطي!" مانشستر سيتي يفضل ريال مدريد وعملاقي أوروبا على أتلتيكو!

الأرجنتيني يبحث عن دور أكبر..

يفضل مانشستر سيتي ألا يضطر لإعارة نجمه جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد، لأن خيار الإعارة ليس الأمثل بالنسبة للفريق السماوي في لاعبه الأرجنتيني.

وسط رغبة الأرجنتيني الدولي بطل كأس العالم 2022 في الحصول على دور أكبر في فريقه، سيتعين عليه أن يغادر مانشستر سيتي، لكن عليه أن يختار الوجهة المثلى.

أتلتيكو مدريد يريد أن يحصل على خدماته لمدة عام على سبيل الإعارة، يبدو أكثر الجادين في طلبه، وبالفعل أرسلت إدارة الروخيبلانكوس كلًا من أنخيل كوريا ورودريجو دي بول من أجل إقناعه في الفترة التي يوجدون بها في معسكر الأرجنتين الذي يخوض به رفاق ليونيل ميسي غمار كوبا أمريكا 2024.

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بينما يطمح مانشستر سيتي لخيار بيع نهائي، سواء لباريس سان جيرمان أو تشيلسي اللذين يملكان الملاءة المالية الأعلى من أتلتيكو مدريد، وفقًا لصحيفة "ذا أثليتك".

لو ترك الأمر لرغبة ألفاريز، فستكون اللعب لريال مدريد، لكن وصوله إلى الملكي لن يغير ما يريد مغادرة السيتي لأجله، وهو التخمة في مواقع الهجوم.