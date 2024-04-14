"خذوا من راتب جويدو!".. اللقب الأخير يجبر النصر على التضحية

النصر ينتظر الفرصة الأخيرة في كأس الملك

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تلقى نادي النصر، نصيحة إعلامية مفاجئة، من أجل إنقاذ حظوظ فريق الكرة في الصعود على منصات التتويج، قبل انتهاء موسم 2023-2024.

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النصر غادر بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، بالخسارة أمام الهلال بنتيجة (1-2) في الدور نصف النهائي، وودع بطولة دوري أبطال آسيا، على يد العين الإماراتي بركلات الترجيح، في ربع النهائي، فيما يحتل وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر، قبل 7 جولات من النهاية، لتصبح فرص كتيبة لويس كاسترو في الظفر باللقب، ضعيفة عمليًا، فيما يتبقى لقب كأس خادم الحرمين الشريفين هو الأمل الأخير لـ"العالمي".

وذكر الإعلامي محمد الدويش، في رسالة عبر منصة (إكس)، أنه لا حل أمام النصر في كأس الملك، سوى دفع تكاليف حكام نخبة من أوروبا في مباراة الخليج، ثم في النهائي إن تأهل، مضيفًا "بعد أخطاء الهويش.. لا قبول لحكام التجييش.. التكاليف يجب أن تحسم من راتب الرئيس التنفيذي جويدو فينجا".

وأثار الحكم محمد الهويش، حالة من الغضب بين جماهير النصر، على خلفية قراراته التحكيمية في مباراة الديربي أمام الهلال، في كأس السوبر، حيث تم اتهام الحكم بإلغاء هدف صحيح أحرزه أوتافيو خلال الشوط الأول، وعدم طرد لاعبي المنافس، خلال أزمة المشادة بين كريستيانو رونالدو وعلي البليهي، والتي تسببت في طرد قائد النصر، لقيامه بضرب مدافع الهلال.

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ويستضيف النصر، فريق الخليج على ملعب الأول بارك، في الأول من مايو المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل الفائز إلى المباراة النهائية، في مواجهة المتأهل من الهلال ضد الاتحاد.

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