بعد السقوط أمام أستون فيلا.. الخدوش تظهر مجددًا على وجه جوارديولا!

ماذا حدث؟

تتواصل نتائج مانشستر سيتي الكارثية هذا الموسم، بعدما تلقى خسارة جديدة مساء اليوم السبت على يد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت الهزيمة (2-1) على ملعب فيلا بارك هي السادسة لفريق المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم في البريميرليج، مع 3 تعادلات و8 انتصارات، وهي أسوأ سلسلة نتائج للمدرب الإسباني في مسيرته التدريبية.

وأثرت النتائج السلبية بالسلب على جوارديولا، الذي حصد لقب البريميرليج 6 مرات مع السيتيزنز، إذ ظهر عقب التعادل المخيب مع فينورد الهولندي (3-3) بدوري أبطال أوروبا، بخدوش في رأسه وجرح في أنفه، قبل أن يطلق تصريحًا صادمًا بأنه "أراد إيذاء نفسه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عقب ذلك، نشر جوارديولا بيانًا رسميًا قال فيه: " أوضحت أن ظفرًا حادًا تسبب في ذلك عن طريق الخطأ، لم تكن إجابتي بأي حال من الأحوال تهدف إلى تسليط الضوء على القضية الخطيرة للغاية المتمثلة في إيذاء النفس".

لكن عقب مباراة أستون فيلا اليوم السبت، ظهرت الخدوش على وجه جوارديولا مرة أخرى، وهو ما تداوله العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وحقق مانشستر سيتي انتصارًا واحدًا فقط في آخر 12 مباراة بمختلف المسابقات، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج، وكذلك المركز 22 في الترتيب العام بدوري أبطال أوروبا حيث جمع 8 نقاط فقط من 6 مباريات.