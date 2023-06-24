خدع 23 امرأة للنوم معه؟! .. شبيه ليونيل ميسي الإيراني يرد على الاتهامات!

لا شيء مضمون هذه الأيام.

خرج شبيه ليونيل ميسي الإيراني رضا باراسيتش للرد على الاتهامات التي تم توجيهها له مؤخرًا باستغلال الشبه بالنجم الأرجنتيني للدخول في علاقات مع سيدات عدة.

جاء هذا في رسالة نشرها رضا قبل قليل على حسابه في موقع "إنستجرام"، ونفى من خلالها كل الاتهامات التي انتشرت مرة أخرى مؤخرًا.

وكتب رضا: "بعض الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي قد انتشرت حول نومي مع 23 سيدة اعتقدن أنني ليونيل ميسي، أرجوكم لا تلعبوا بسمعة البشر".

وأضاف: "لا تصدقوا ذلك هذه ليست حقيقة وسأرد قضائيًا ولو كانت تلك الأنباء صحيحة لكنت في السجن بحلول الوقت الحالي".

جدير بالذكر أن تلك الاتهامات كانت قد انتشرت عبر مواقع عدة قبل سنوات، لكن رضا لم يخرج لينفيها إلا الآن عندما ظهرت من جديد.