خدعوك فقالوا .. برشلونة حسم الدوري الإسباني مبكرًا!

برشلونة يسقط من جديد!

وقع برشلونة في فخ التعادل السلبي للجولة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني بعد التعادل أمام نظيره خيتافي دون أهداف في الجولة الـ 29 من البطولة.

النادي الكتالوني بهذا التعادل قلص الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني ريال مدريد إلى 11 نقطة بعد أن كان قد ارتفع إلى 12 نقطة بعد كلاسيكو الدوري الأخير، وكان قابل للارتفاع إلى 15 نقطة لولا تعثرات النادي الكتالوني.

فارق قابل للتعويض!

بالنظر للأمر بشكل عملي فلا يزال الدوري الإسباني في الملعب، ويمكن لريال مدريد تعويض ذلك الفارق من النقاط مع برشلونة في الجولات المقبلة.

النادي العاصمي يستطيع أن يحقق الفوز نظريًا في كل المباريات المقبلة، ومن الوارد أن يخسر برشلونة حتى أكثر من الـ 11 نقطة التي تسمح للملكي بالتتويج بالدوري الإسباني.

كل ما يحتاجه ريال مدريد ليتوج بالدوري هو جمع نقاط أكثر في التسع مباريات المقبلة من تلك التي سيجمعها برشلونة، والتي من الممكن جمع 27 نقطة خلالهم، وأن ينتظر تعثر النادي الكتالوني في أربعة لقاءات ثلاثة منهم بالخسارة وواحدة بالتعادل.

تكرار العودة السيئة من التوقف الدولي

الموقف الحالي الذي يمر به برشلونة لا يحدث للمرة الأولى، ففي المواسم السابق ظهر النادي الكتالوين بشكل طيب في عدة أوقات من الموسم قبل أن يتراجع الأداء بحلول شهر مارس.

بالتحديد بعد العودة من فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر مارس، لو دققنا التركيز في نتائج النادي الكتالوني في تلك الفترة سنجده قد خسر لقب الدوري قبل موسمين بعدما كان يستطيع أن يحققه وكان مصيره في أقدام نجومه تحت قيادة رونالد كومان.

وهناك أيضًا خيبة الأمل الكبيرة في الدوري الأوروبي والتي حدثت بعد فترة التوقف الدولي في مارس من العام الماضي والهزيمة المحبطة من آينتراخت فرانكفورت.

لذلك لا يعد الوقع الحالي للنادي الكتالوني جديدًا عليه، وكان يجب أن يقوم النادي بقيادة تشافي هيرنانديز بالتحضير لتلك الفترة بشكل أفضل.

المباريات المقبلة

بالنظر لجدول مباريات برشلونة القادمة في الدوري الإسباني سنجد أن الفريق سيلعب أمام أتلتيكو مدريد العنيد ومن بعده رايو فاييكانو الذي أفقده نقطتين في أول جولة من الدوري الإسباني.

ثم هناك مباراة أمام ريال بيتيس الذي فاز على ريال مدريد قبل أيام قليلة في الدوري الإسباني وأوساسونا المنتعش بالوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا هذا بالإضافة للديربي أمام إسبانيول الذي أفقد برشلونة نقطتين أيضًا في كامب نو، مع العلم أن تلك المباراة ستكون على ملعب كورنيلا ألبيرت الصعب.

نظريًا من الممكن أن يفقد برشلونة أكثر حتى من الـ 11 نقطة التي يحتاجها ريال مدريد من أجل التتويج بالدوري الإسباني، وإن كان الأمر سيكون عمليًا أصعب نظرًا لأن النادي الكتالوني سيبدأ في استعادة غياباته الهامة في الفترة المقبلة وعلى رأسها بيدري جونزاليس.

270 دقيقة دون أهداف

مشكلة عويصة يواجهها برشلونة هي غياب الأهداف عن النادي الكتالوني، صحيح أن سوء التوفيق يلعب دوره في بعض الأحيان كما حدث في هجمة مواجهة خيتافي التي ارتطمت بالقائم مرتين، لكن المشكلة العامة الخاصة بغياب التهديف واضحة ولا تقتصر على سوء التوفيق.

النادي الكتالوني في وجود روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وأنسو فاتي وفيران توريس وغيرهم يفتقد للحلول الحقيقية في الخط الأمامي.

مشكلة عويصة سيكون على تشافي التعامل معها قبل أن يواجه واحد من أصعب دفاعات الدوري الإسباني أمام دييجو سيميوني ورفاقه في مواجهة أتلتيكو مدريد.

بيت القصيد

الترويج لأن الدوري الإسباني حُسم بشكل مبكر هو أمر غريب حقًا في ظل المستويات المتواضعة التي يقدمها برشلونة منذ انتهاء فترة التوقف الخاصة بمارس.

صحيح أن الفارق كبير للغاية لكنه قابل للتعويض، بالأخص لو تعامل الخصم وهو ريال مدريد بجدية مع بطولة الدوري التي ستكون الجبهة الثالثة التي يحارب عليها هذا الموسم.

فمباريات برشلونة القادم وإن كان قد الترويج على أنها سهلة إلا أنها ليست كذلك على الإطلاق، بالأخص بعد النتائج الأخيرة والعقم الهجومي الكبير الذي يعانيه الفريق.