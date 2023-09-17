خدعة من جيسوس؟ تدريبات الهلال تفجر مفاجأة حول نيمار!

مدرب الهلال ومراوغة الخصم!

يبدو أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس يستخدم خدعة جديدة من أجل مراوغة منافسه نافباخور الأوزبكي، بشأن النجم البرازيلي نيمار جونيور.

جيسوس أكد خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة نافباخور، على أن موقف نيمار من المشاركة في مباراة نافباخور غير معروفة، بسبب الإصابة التي يعاني منها. "اقرأ التفاصيل"

ونشرت "الميدان الرياضي" التابع لصحيفة "اليوم" فيديو لتدريبات الهلال استعدادًا لمواجهة نافباخور الأوزبكي، المقرر لها مساء غدٍ الإثنين، حيث أظهرت مشاركة نيمار بشكل طبيعي.

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وتواجد نيمار رفقة باقي زملائه في تدريبات الزعيم، حيث شهدت التدريبات أيضًا مشاركة النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، بعد أن كانت هناك شكوك حول مشاركته.

ويبحث نادي الهلال عن تحقيق الفوز على نافباخور الأوزبكي، من أجل تصدر ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.