الشائعات تلاحق الوحش النرويجي طوال فترة إجازته

مازح ريال أوفييدو أحد أندية دوري الدرجة الثانية الإسباني، مشجعيه بصورة مثيرة للجدل كان بطلها النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال أوفييدو، صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام"، يقف فيها هالاند مع سانتي كازورلا، نجم آرسنال ولاعب الفريق الإسباني الحالي.

وعلق حساب النادي الإسباني على الصورة، قائلًا: "النجم العالمي، سوبر ستار، الوحش ويقف إلى جواره إرلينج هالاند!".

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وانهالت التعليقات الساخرة من جماهير النادي على الصورة، حيث رحبوا بهداف مانشستر سيتي، بعبارة "أهلا بك في أوفييدو"، وقال آخر: "الصفقة تمت بشكل رسمي".

وكان ريال أوفييدو أحد الأندية المنافسة على التأهل إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني "لاليجا"، إلا أنه خسر في مرحلة الصعود النهائية أمام إسبانيول، ألذي يعود إلى المسابقة، مع ليجانيس وبلد الوليد.

ويقضي هالاند حاليًا إجازته الصيفية في إسبانيا وسواحلها التي يفضلها كثيرًا، حيث لا يرتبط حاليًا بأي التزامات كروية بعدما أنهى مانشستر سيتي الموسم على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما فشل في قيادة منتخب بلاده لتحقيق لقب "يورو 2024".

ومع وجود بند في عقد المهاجم النرويجي، يسمح له بالرحيل عن مانشستر سيتي في سنوات عقده الأخيرة، ارتبط اسم هالاند بالانتقال إلى عدة أندية كبرى في صيف 2025 من خلال دفع الشرط الجزائي، منها برشلونة وريال مدريد.