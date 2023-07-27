خطة نونو سانتو تظهر بوضوح قبل الموسم الرياضي الجديد

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نعم إنها مباراة واحدة وليست مقياسًا، ولكن من الممكن أن تكون مؤشرًا قويًا أيضًا، على ضرورة بقاء المغربي عبد الرزاق حمد الله، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وعدم الاستغناء عنه.

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ومنذ يومين تقريبًا، نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، خبرًا عن رغبة مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد "غير الربحية"، برئاسة أنمار الحائلي، في التخلي عن حمد الله، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ خاصة بعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما.

الاتحاد تعاقد مع بنزيما "35 سنة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ وفي عقد لمدة 3 سنوات.

لكن وحسب نفس الصحيفة.. رفض البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للعميد الاتحادي، التخلي عن المهاجم المغربي، مصرًا على بقائه في صفوف الفريق، خلال الموسم الرياضي القادم؛ حيث ينوي الاعتماد عليه كـ"رأس حربة صريح"، مع استخدام بنزيما، في مركز 9.5.

إعادة سيناريو بنزيما ورونالدو في نادي الاتحاد

خطة سانتو التي يريد الاعتماد عليها في الاتحاد، خلال الموسم الرياضي القادم، تشبه إلى حدٍ ما، ما حدث في ريال مدريد، عام 2016، مع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

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وقتها.. اعتمد زيدان، على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الأسبق والنصر الحالي، كـ"رأس حربة" صريح، بينما كان يلعب بنزيما، في مركز 9.5 أو المهاجم المتأخر والجناح الوهمي.

هذه الطريقة ظهرت بوضوح في لعبة الهدف الأول للاتحاد، في شباك الترجي الرياضي التونسي، في المباراة التي انتهت بفوز العميد (2-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

في هذا الهدف الاتحادي، تحرك بنزيما من مركز المهاجم المتأخر إلى الجناح الوهمي، ممررًا الكرة إلى حمد الله، الذي تمركز كـ"رأس حربة" صريح؛ معيدًا بذلك ما كان يحدث بين اللاعب الفرنسي ورونالدو، في الريال.

عبد الرزاق حمد الله وغلطة نادي النصر

وبنجاح ثنائية بنزيما وحمد الله، على الأقل في المباراة الأولى؛ سيكون مجلس إدارة نادي الاتحاد الآن، في موقف محرج أمام الجماهير، إذا أصر على رحيل المهاجم المغربي، خلال الصيف الحالي.

حمد الله أثبت في المباراة الأولى، بالموسم الرياضي الجديد 2023-2024، على أنه قادر على النجاح في وجود بنزيما، وبالتالي.. فإن التخلي عنه، سيكون غلطة تشبه ما فعله النصر، في نوفمبر 2021.

وقتها.. فسخ العالمي عقد المهاجم المغربي؛ لينتقل بعدها بشهر ونصف تقريبًا إلى العميد الاتحادي، الذي قاده للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي؛ وذلك للمرة الأولى، بعد غياب 14 سنة.

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