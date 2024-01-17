"خدعة صادق والريال" تفجر فضيحة في معسكر نيجيريا بأمم أفريقيا

مباراة في كأس ملك إسبانيا تكشف سذاجة النسور

أثار تواجد الدولي النيجيري عمر صادق، في قائمة فريقه ريال سوسيداد لمباراة أوساسونا، اليوم الأربعاء في كأس ملك إسبانيا، جدلًا واسعًا، بشأن خدعة كبرى تعرض لها منتخب النسور.

وكان صادق قد غادر معسكر منتخب نيجيريا المقام حاليًا في كوت ديفوار، حيث يشارك النسور في كأس الأمم الأفريقية 2023، بسبب الإصابة، حيث قال خوسيه بيسيرو، مدرب منتخب نيجيريا: "عقدنا اجتماعًا مع الأطباء واللاعب، وأخبروني أنه مُصاب وأنه لن يتمكن من التعافي لمدة 15 يومًا أو أكثر".

وأضاف المدرب البرتغالي: "سألت عما إذا كان سيتم ذلك خلال 10 أو 15 يومًا، لكنهم لم يعرفوا. وذهب التقرير إلى نادي ريال سوسيداد، والذي قال إن اللاعب يجب أن يعود للعلاج، رغم أن صادق أراد البقاء معنا".

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وتابع بيسيرو: "لكن في اليوم الأخير لاستبدال اللاعبين، قررنا استبداله. أنا سعيد لأنه يتعافى ولكني حزين لأنه ليس معنا".

وفوجئ المسؤولون في منتخب نيجيريا بتواجد صادق في قائمة ريال سوسيداد، حيث نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن النادي أن اللاعب النيجيري خضع لفحص من قبل أطباء فريقه ولم يجدوا أي إصابة، فقرروا أن يتدرب بشكل طبيعي أمس وأن يتم ضمه لقائمة مباراة الليلة، وربما يشارك من البداية إذا كان لائقًا.

وكان الاتحاد النيجيري قد أصدر بيانًا، أكد خلاله أنه تم التعامل مع قضية صادق عمر بمستوى عالٍ من الاحترافية، وكان اللاعب بحالة جيدة لدى وصوله إلى المعسكر، وخضع للتقييم الطبي وكان بصحة جيدة، ومع ذلك، بعد التعرض لإصابة خلال مباراة ودية ضد غينيا، استيقظ في اليوم التالي مصابًا بتورم في الركبة".