خدعة خالد الثنيان .. طلال آل الشيخ يكشف كواليس اجتماع الشباب لبيع حسان تمبكتي إلى الهلال

حجج ورسالة ختامية مؤثرة في الاجتماع الأخير قبل البيع..

SHAHID

كشف طلال آل الشيخ؛ المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الشباب السعودي، كواليس الاجتماع الأخير لرحيل المدافع حسان تمبكتي إلى نادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

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تلك الصفقة أحدثت ضجة كبرى، نظرًا لقيام رئيس الليوث وقتها خالد الثنيان، ببيع اللاعب للزعيم رغم أن عرض النصر تخطى ثلاثة أضعاف ذلك العرض، ما دفع عدد من أعضاء مجلس الإدارة للاستقالة معترضين على قرار الرئيس، ومن ثم تم حل المجلس في النهاية بالكامل من قبل وزارة الرياضة.

حول تلك الصفقة الجدلية، تحدث آل الشيخ لبرنامج "رياضة سكوب": "لأول مرة سأكشف مختصر ما صار في اجتماع خالد الثنيان مع الأعضاء الذهبيين في ليلة رحيل تمبكتي، كنت أحد الحاضرين وقتها، الثنيان في البداية تحجج بأن هناك ديونًا على النادي، لكن لسوء حظه الذهبيون كانوا جاهزين لحججه جيدًا ومن ضمنهم محمد المنجم، الذي أوضح له وفقًا للقوائم المالية أنه لا يوجد أي ديون على النادي، وليس هناك ضائقة مالية بالشكل الذي صوره، بعد ذلك جميع الذهبيين أكدوا له رفضهم القاطع لرحيل تمبكتي، معتبرين إياه كنزًا لا يمكن التفريط به وبعد ذلك نقول نرغب في المنافسة على البطولات، وقال له (أنت لديك عرض ضعيف)".

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وأضاف: "في الأخير بعدما وجدوا أنه لا فائدة من الحديث معه، أخبروه الأمير عبد الرحمن أن لديه عرضًا من نادٍ معين بقيمة 120 مليون ريال بعدما كان عرضه بـ80 مليون ريال، الجميع كان ضد البيع نهائيًا، لكن إذا كان ليس هناك مفر من بيعه، فلا بد أن يرحل بمبلغ جيد، لكن الثنيان لم يعط الموافقة على ذلك العرض، وفي اليوم الثاني تفاجأنا بالبيع للهلال".

المدير التنفيذي لليث الأبيض اختتم: "بعد ذلك استقال أعضاء مجلس الإدارة، وسبب في ذلك كان كلمة الأمير عبد الرحمن لهم قبل انتهاء الاجتماع، إذ قال لهم (أنتم مؤتمنون أمام الله، ليس أمامي أو أمام الوزارة أو الثنيان، إذا وجدتم أي خطأ لا تجعلوا الصفقة تتم)، لكن لا أعلم كيف اتخذ الثنيان ذلك القرار إلا أنه تحجج بأنه كان قد قام ببيعه قبل ذلك الاجتماع، لكن ليس لدي أي تفاصيل".

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