خبير: مورينو لا يستحق هذا الخروج وإنريكي أدهشني بالانقلاب

مدرب برشلونة السابق يكشف كواليس انقلاب إنريكي على شريك رحلة الكفاح

أبدى الناقد الصحفي الإسباني الشهير لويس لاينز، دهشته من الطلب الذي تقدم به مواطنه لويس إنريكي لاتحاد الكرة، بإبعاد مساعده وشريك رحلة الكفاح روبرت مورينو من منصبه، ليعود مرة أخرى لقيادة منتخب لا روخا في كأس الأمم الأوروبية.

وكان المدرب الأكاديمي الشاب، قد تولى قيادة المنتخب الإسباني بعد استقالة لويس إنريكي، على خلفية مرض صغيرته الراحلة زانا، لكن في الساعات القليلة الماضية، قرر مدرب برشلونة السابق العودة، لكن بدون مساعده الذي يعمل معه منذ 11 عامًا.

وفي هذا الصدد قال الخبير الإسباني الشهير ومؤلف كتاب "طريقة لويس إنريكي" لصحيفة "ماركا": "ما أدهشني أكثر من أي شيء آخر، هو أن إنريكي قرر العودة بدون مورينو، ولا يوجد أي سبب لتبرير هذا القرار من جانب لويس، هناك شراكة ناجحة بينهما منذ عام 2008، ومورينو كان دائمًا يدعم لويس، وقد فازا معًا بكل شيء في برشلونة".

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وأضاف "الحقيقة القاسية أن مورينو لن يكون المدرب المساعد للويس، لأن لويس نفسه طلب من روبياليس (رئيس الاتحاد) إبعاد مورينو، ولا شك أبدًا أن روبرت مدرب جيد ولديه فلسفته. عمومًا ما لا يقتلك يجعلك أقوى".

وعن كواليس انتهاء دور مورينو مع المنتخب، قال مدرب برشلونة السابق "لقد انهار بعد المباراة، ولم يظهر في المؤتمر الصحفي، فقط ودع اللاعبين بالبكاء في غرفة خلع الملابس في ملعب واندا متروبوليتانو"، وذلك بعد اكتساح رومانيا بخماسية نظيفة في ختام التصفيات المؤهلة لليورو.

كما أشار الصحفي السابق في "ماركا"، إلى أن قرار إعادة لويس إنريكي مرة أخرى، تم اتخاذه خلال قرعة كأس السوبر الإسبانية، بقوله "تردد أثناء القرعة أن إنريكي عاد مرة أخرى لقيادة المنتخب، وكانت هناك شكوك من روبياليس قبل أن يفترض الصحفيون أن التغيير بات وشيكًا، ثم بعد ذلك تأكد الجميع أن مرحلة مورينو قد انتهت".

وختم حديثه في هذه الجزئية "مورينو لم يستحق هذا الخروج، لكن المنطق والعقل والأفضل بالنسبة للمنتخب الإسباني، أن يقوده مدرب بتمتع بالخبرة اللازمة. شكرًا روبرت".