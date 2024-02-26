صاعقة قد تضرب الميرنجي!

وجه الحكم الإسباني السابق إسترادا فرنانديز تساؤلًا بشأن إمكانية مطالبة إشبيلية بإعادة جزء من مباراته مع ريال مدريد التي خسرها 0-1 أمس الأحد، ضمن الجولة 26 من الليجا.

وشهدت المباراة التي حسمها لوكا مودريتش بهدف نظيف في الدقيقة 81 إصابة الحكم إسيدرو دياز في الدقيقة 60، الأمر الذي دفعه لمغادرة الملعب، فيما حل كارلوس فيرنانديز الحكم الرابع مكانه.

وقال إسترادا، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس: "حسنًا، لدينا جدل جديد، هل يمكن لإشبيلية المطالبة بإعادة الدقائق التي لعبها الحكم الرابع (بعد الدقيقة 60) رغم سماح اللوائح الاتحادية بمشاركته، وتقديمه أداء جيدا؟".

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وأضاف الحكم الدولي الإسباني السابق أن "فيرنانديز ليس معتمدًا لإدارة مباريات بنظام تقنية الفيديو، وفق المادة 189 المتعلقة بالطواقم التحكيمية في المسابقات الاحترافية".

وتمكن ريال مدريد من تحقيق فوز صعب مكنه من العودة بفارق الصدارة مع وصيفه برشلونة إلى 8 نقاط، مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.