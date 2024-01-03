خبر مُفرح أخيرًا .. شعاع ضوء يظهر وسط الظلام الدامس في الاتحاد

النادي الجداوي يمر بفترة صعبة جدًا

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يعيش الاتحاد وجمهوره أيامًا صعبة يُسيطر فيها الظلام الدامس على كل ما يخص النادي، فالفريق خرج من حسابات المنافسة على لقب دوري روشن السعودي وحقق فشلًا ذريعًا في كأس العالم للأندية ولم يحسم حتى الآن مصير أجانبه والجدل يُحيط بنجمه الأول كريم بنزيما.

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كل تلك الأسباب وغيرها جعلت من جمهور الاتحاد يتمنى رؤية ضوء في نهاية هذا النفق المظلم الذي دخله الفريق بعدما أسعدهم جميعًا بفوزه بلقب الدوري الموسم الماضي.

ربما لم ينقشع هذا الظلام بعد، ومازال الجميع بانتظار خطوات الإدارة الاتحادية للانطلاق من جديد وبناء فريق قادر على منافسة قطبي العاصمة، الهلال والنصر، لكن على الأقل ظهر شعاع من الضوء وسط ذلك الظلام الدامس.

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هذا الشعاع هو اقتراب الاتحاد من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح له بقيد لاعبيه المحليين والأجانب الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي فتحت أبوابها في الأول من يناير الجاري.

صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن مسؤولين في النادي قولهم أن لا شيء يُعيق الحصول على الشهادة، حيث تم تسديد رواتب اللاعبين والمدربين والعاملين حتى نهاية ديسمبر 2023 ولا يوجد أي قضايا خارجية ضد الفريق، وتلك كانت أهم الأسباب التي منعت الأندية سابقًا من الحصول على الكفاءة المالية.

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