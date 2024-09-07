رغم استبعاده أمام سويسرا ..خبر يُسعد برشلونة بشأن إصابة داني أولمو

برشلونة يتنفس الصعداء بشأن إصابة داني أولمو...

شهدت الساعات الماضية حالة من القلق داخل صفوف برشلونة، بعد إصابة داني أولمو، لاعب الفريق أثناء مشاركته مع منتخب إسبانيا، في فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان أولمو، قد تعرض إلى إصابة في الركبة أثناء مباراة إسبانيا وصربيا، جعلته يغادر الملعب، وكان لويس دي لافوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، أعلن غيابه عن مباراة سويسرا القادمة.

ومن جانبها نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تفاصيل إصابة اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، إذ تعرض إلى ضربة في الركبة اليمنى بالدقيقة 67 من المباراة، التي غادرها في الدقيقة 82.

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وخضع أولمو، إلى فحوصات أثبتت إصابته بكدمة قوية في الركبة اليمنى، وتم استبعاد إصابة أي جزء من المفصل، ولكن سيغيب اللاعب عن مباراة سويسرا القادمة كإجراء احترازي.

ويستعد المنتخب الإسباني، لمواجهة نظيره السويسري مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد التعادل السلبي مع صربيا في الجولة الأولى.

جدير بالذكر أن أولمو، من المتوقع أن يشارك مع برشلونة، أمام جيرونا مساء الأحد 15 سبتمبر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.