قراران حاسمان من كارلو أنشيلوتي

تغييرات في اللحظات الأخيرة، شهدتها قائمة ريال مدريد المسافرة من أجل مواجهة ريال سوسييداد، مساء اليوم، الجمعة، في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام تم استبعاده من التدريبات الجماعية للفريق، أمس، الخميس، وذلك لمعاناته من التهاب في الأمعاء والمعدة، بينما أثيرت الكثير من الشكوك حول جاهزية الجناح البرازيلي رودريجو لإصابته بالأنفلونزا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن بيلينجهام تعافى بشكل طبيعي وظهر في قائمة ريال للمباراة، ولكن رودريجو لم يتمكن من اللحاق بطائرة الفريق المُسافرة إلى سان سيباستيان في اللحظات الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت الصحيفة إن أنشيلوتي كان يفضل عدم المجازفة بإشراك بيلينجهام، لأن الفريق ضمن الفوز بالليجا بشكل كبير، ولكن تعافي اللاعب السريع جعله يعتمد عليه، وسط توقعات بظهوره كبديل لبضعة دقائق.

وعلى جانب آخر قرر المدرب الإيطالي ترك رودريجو في مدريد لأنه لم يتعاف بنسبة 100%، لذلك عدم وجوده كان القرار الأنسب لتفادي خطورة انتشار العدوى داخل الفريق في حالة الاتصال المباشر مع باقي اللاعبين.

وفي سياق متصل يستمر غياب الظهير الفرنسي فيرلان ميندي عن قائمة الفريق، حيث لم يلعب منذ إياب ربع النهائي الأبطال ضد مانشستر سيتي، ويجري حاليًا الجهاز الطبي كافة المحاولات لتجهيزه أمام بايرن ميونخ كأحد العناصر الدفاعية الهامة بالفريق.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يلعب ضد سوسييداد الليلة وهو في المركز الأول بجدول الليجا بـ81 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة عن برشلونة الثاني، وهو ما يجعل أنشيلوتي يُركز بصورة أكبر على القمة المنتظرة أمام بايرن ميونخ يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.