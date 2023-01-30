خائن يدير نجومًا تعشق الفشل .. ماذا لو درّب زيدان باريس سان جيرمان؟

ما هي مميزات وعيوب قيادة زين الدين زيدان لباريس سان جيرمان؟

يبدو أنّ باريس سان جيرمان ينتظر في نهاية الطريق!

منذ أن بدأ زين الدين زيدان مسيرته التدريبة ولم يعرف العمل سوى في ريال مدريد، سواء كمساعد مدرب أو مدرب ليحقق مع النادي الملكي العديد من البطولات.

رحل زيدان في 2018 ثم عاد مجددًا بعد أقل من موسم، لكن لم يستمر بعدها سوى حتى 2021 وغادر مجددًا بطريقة تبدو وكأنّه أغلق باب العودة لسانتياجو برنابيو.

زيزو انتظر عرضًا لم يأت لتدريب فرنسا عقب نهاية كأس العالم، لكن ديدييه ديشان ضمن التواجد لبعد اليورو المقبل، ليصبح الانتظار فترة أطول أمر أكثر تعقيدًا بالنسبة للمدرب صاحب الأصول الجزائرية.

صحيح أنّ الأمور ليست صعبة في فرنسا بعد رحيل رئيس الاتحاد نويل لو جريت، لكن الانتظار لعامين إضافيين على أقل تقدير قد لا يعجب زيدان الذي يبحث عن العودة للتدريب بداية من الموسم المقبل.

ويبدو أنّ فكرة تدريب باريس سان جيرمان جيدة، صحيح هو ابن مارسيليا لكن وجود لاعب مثل كيليان مبابي وحتى ليونيل ميسي قد يجعل زيزو يقرر خوض التجربة، خاصة وأنّ كريستوف جالتييه قد يجد نفسه مطرودًا بنهاية الموسم لو استمر تذبذب النتائج.

ماذا لو قاد زيدان باريس سان جيرمان؟ هل الأمر إيجابي أم سلبي؟

ملك إدارة النجوم

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ما يميز زين الدين زيدان عن غيره من المدربين قدرته المميزة على إدارة النجوم.

زيدان لا يفضل بناء فني ثابت، بل يمتاز بالمرونة التي تجعله قادرًا على التعامل مع المتغيرات المختلفة، كما يمتلك القدرة على إخراج أفضل ما لدى اللاعبين، وهذا ما حدث في ريال مدريد.

بوجود فريق يمتلك كوكبة من النجوم، بل وهناك راموس وحكيمي اللذان سبق ودربهما، وكذلك مبابي الذي يقتدي به، فإنّ الأمور تبدو سهلة.

زيدان قد يواجه صعوبة في بناء فريق يلعب بالثلاثي مبابي ونيمار وميسي – تمامًا مثل سابقيه – لكنه قد يطلب من لاعبي الوسط التضحيات اللازمة لتحرير الهجوم، كما أنّه يمتلك القدرة على المداورة بين العناصر المتاحة ليحقق اللقب الأهم وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا.

الفشل سهل في باريس

ما أسوأ أن تكون فريقًا دون أي منافس محلي.

باريس سان جيرمان لا يمتلك فريقًا لديه القدرة على مناطحته في كل موسم مثلما حدث في ريال مدريد حينما وجد برشلونة القادر على خطف منه البطولات المحلية.

غياب المنافس الشرس القادر على استغلال الهفوات للقفز على الصدارة يؤثر بشكل سلبي على الفريق، فلا داعٍ للقتال وتقديم أفضل ما لديك لأنّ الفوز بالدوري الفرنسي أسهل بكثير من تحقيق الدوري الإسباني.

هذا الأمر يجعل أغلب العناصر تلعب بمستويات أقل ودون بذل 100% من الجهد في أغلب فترات الموسم، ومن الصعب أن تطلب من هذه العناصر أن تخرج كل ما لديها فجأة لمجرد خوض لقاء في دوري أبطال أوروبا.

كما أنّ زيدان سيحتاج إلى الكثير من الأفكار الجديدة، فالاعتماد المتكرر على العرضيات لن يجدي في فريق لا يمتلك مهاجمًا صريحًا، كما أنّ تجنب الدخول في مشاحنات مع نيمار تحديدًا لن يكون سهلًا.

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لن يتم الحكم على زيدان في باريس سوى في حال حقق دوري أبطال أوروبا، وما دون ذلك هو فشل لن تتقبله الإدارة التي لا تحافظ على المدربين كثيرًا.

صحيح قد يجد زيدان في باريس مساحة حرية كبيرة في جلب الصفقات، ولكن عليه بتحقيق الإنجازات سريعًا وإلا لن يرحمه أحد.

الأهم أنّ زيدان سيواجه جمهور مارسيليا الغاضب، وانتقادات كثيرة في الصحافة الفرنسية لتدريب الغريم، وقد يؤثر ذلك على المدرب في ظل شحن جماهيري موجود بالفعل بين الفريقين.

التجربة لن تكون سهلة دون شك، ولكن من الجيد أن نرى زيدان يعود للتدريب ويخوض تحديات جديدة بعيدًا عن ريال مدريد.