"رفضوا ظهوري عاريًا أمامهم!" .. خاميس رودريجيز يتحدث عن "حياته الصعبة" في قطر

النجم الكولومبي يكشف .. لماذا فشلت تجربته في الريان القطري؟

كشف الكولومبي خاميس رودريجيز؛ لاعب ساو باولو البرازيلي، أسباب فشل تجربته في الريان القطري، موضحًا أن التأقلم مع الحياة في بلد عربي صعب للغاية بالنسبة له.

الكولومبي كان قد انضم للريان في صيف 2021 قادمًا من إيفرتون الإنجليزي، لكن تجربته لم تستمر إلا موسم وحيد قبل أن يتم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، وينضم بعدها لأولمبياكوس اليوناني ثم ساو باولو.

حول تجربته الفاشلة في الدوري القطري، أوضح رودريجيز أنه عانى في عادات الاستحمام وتناول الطعام، إذ قال خلال لقائه في قناة "Globo" البرازيلية بحسب ما نقلت عنه صحيفة "ديلي ميل": "الحياة والثقافة في قطر صعبة للغاية، كان من الصعب عليّ التكيف مع الأوضاع هناك، فعلى سبيل المثال اللاعبون يتعرون عند الاستحمام بعد التدريبات أو المباريات، لكن زملائي في الريان قالوا لي (لا! لا يمكن أن تظهر عاريًا أمامنا حتى لو للاستحمام!)، شعرت بالخوف وقتها".

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وأضاف: "أيضًا عندما يتناولون الطعام، الجميع هناك يأكل بيده، وهو ما كان صعبًا عليّ، طلبوا مني أن أفعل مثلهم، لكنني أبيت (لا، شكرًا!)، وعندما طلبت ملاعق وأدوات مائدة، رفضوا، فقلت (أنتم مجانين، لن آكل بيدي!)".

يذكر أن لاعب الوسط الكولومبي شارك مع الريان في 16 مباراة فقط، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع سبعة آخرين.