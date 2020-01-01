خاميس: أرفض التشكيك في احترافيتي ولا أعرف لماذا لا ألعب

خاميس رودريجيز يخرج عن صمته بعد تهميشه في ريال مدريد من قبل زين الدين زيدان

تحدث نجم منتخب كولومبيا واللاعب الحالي لريال مدريد خاميس رودريجيز عن الظلم الذي يتعرض له وخرج عن صمته أخيرًا بعد الكثير من الاتهامات..

وكان خاميس رودريجيز قد تعرض للتهميش من قبل المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان ولم يحصل على فرص كافية للمشاركة كأساسي، مما أثار الكثير من الجدل.

وحول ذلك، قال خاميس رودريجيز إنه لا يعلم سبب عدم حصوله على الفرص الكافية في ريال مدريد، وذلك في تصريحات أدلى بها لراديو كاراكول الكولومبي.

المزيد من الفرق

وأضاف: "يقال الكثير من الأشياء عني وكل الأكاذيب تقريبًا التي تثار حولي لا صحة لها إطلاقًا، ولا أفهم سبب الحديث عنها بهذا الكم وفي هذا التوقيت وأنا لا أقبل ذلك"

وتابع: "أرفض التشكيك في مهنيتي واحترافيتي، أنا شخص محترف وأتدرب بكل ما أوتيت من قوة وملتزم بكل شيء وأعتقد أنني أستحق الفرصة بناء على كل ذلك"

وأردف: "أكثر ما يزعجني في هذه الأمور هو التشكيك في مهنيتي، الجميع يعرف أنني شخص محترف، ولهذا السبب وصلت إلى حيث وصلت في مسيرتي"

وأكمل: "هل انزعج زيدان من سفري إلى كولومبيا من أجل حضور ولادة ابني؟ لا لم يحدث ذلك، ولا يوجد أي مشكلة مع المدرب، لم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق"

الليجا تنصف برشلونة؟ ريال مدريد لا يرتاح في جدول المباريات

يذكر أن خاميس رودريجيز كان قريبًا من الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بعد عودة زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق الملكي.