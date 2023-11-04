"كاليدو كوليبالي يعاني من خلل في الهلال كلاعب صاعد!"

مدرب سعودي يوجه انتقاداته للمدافع السنغالي..

SHAHID

انتقد المدرب السعودي خالد العطوي الأداء الذي يقدمه السنغالي كاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال، موضحًا أنه يقع في أخطاء لا تتناسب مع كم الخبرات التي يمتلكها.

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السنغالي كان قد انضم للزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، ليحل محل المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو.

وقال العطوي الذي لم يقتنع بعد بما يقدمه المدافع الدولي، خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "خروج كوليبالي من منطقته يكون طبيعيًا إذا حدث مرة أو مرتين، لكن أن يتكرر ذلك في الكثير من المباريات، فهذا يعني أن هناك خللًا في اللاعب نفسه، كوليبالي بدأ الموسم بشكل غير جيد، ثم تحسن بعد ثلاث أو أربع جولات، لكنه عاد لأخطائه من جديد كما كان في بداية الموسم، هل هو شرود ذهني؟".

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وأضاف: "ما يحدث من كوليبالي أشياء من المفترض ألا تحدث من لاعب بقيمة كوليبالي، لديه الخبرة الدولية ولعب في أكبر الدوريات في إنجلترا وإيطاليا، ما يقوم به نتقبله من لاعب صاعد، أما منه للاعب بقيمة كوليبالي الفنية لا يمكن تقبلها".

يشار إلى كوليبالي شارك في 12 مباراة مع الهلال – حتى الآن – في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

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