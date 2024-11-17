فيديو | "مفاجأة لا تصدق للأطفال" .. خاليدو كوليبالي يستثمر في مؤسسة خيرية سنغالية

نحو مستقبل أفضل للسنغال .. شعار مدافع الهلال خلال الفترة المقبلة

استغل السنغالي خاليدو كوليبالي؛ مدافع الهلال السعودي، التوقف الدولي الحالي ووجوده في بلاده، للاستثمار في العمل الخيري، دعمًا للأطفال.

أسد التيرانجا موجود حاليًا في معسكر منتخب بلاده، وحقق الفوز قبل ثلاثة أيام أمام بوركينا فاسو (1-0)، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، ويستعد لمواجهة بوروندي في 19 من نوفمبر الجاري، ضمن الجولة السادسة من البطولة نفسها.

وعلى هامش هذا الوجود في السنغال، كشف كوليبالي عن عزمه الاستثمار في شباب بلاده، بهدف مستقبل أفضل للسنغال، معلقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بناء المستقبل، شباب اليوم هم كبار الغد، السنغال هي شعور بالحب والسلام".

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ومن جانبها، كشفت مؤسسة "داكار" السنغالية عن تقديم محترف الهلال استثمارات استثنائية وهدايا خاصة لأطفالها، بجانب قيامه بزيارتهم بنفسه لتقديم هذه الهدايا.

وكتب حساب المؤسسة عبر "إنستجرام": "شكرًا جزيلًا لجميع الأشخاص الاستثنائيين الذين استثمروا في مؤسسة الأطفال .. بفضلكم تمكنا من تقديم لحظات سعيدة وهدايا لا تنسى، وزيارة كابتن فريق السنغال لكرة القدم كوليبالي مفاجأة لا تصدق للأطفال".

وأضاف: "دعونا نستمر في زرع الفرح والأمل والذكريات السحرية معًا".

يذكر أن المدافع السنغالي كان قد انضم للهلال في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وبعقد يمتد لثلاث سنوات.

وبحسب التقارير الصحفية المنتشرة، فإنه يتقاضى 28 مليون جنيه إسترليني سنويًا بموجب عقده.