خاليدو كوليبالي: نتعامل بقسوة مع الربيعي لكن ما فعله ليس في مقدرة كل الحراس!

بديل ياسين بونو تعرض للكثير من العصبية من مدرب الهلال وزملائه .. لكن كوليبالي لديه مبرره!

أحد المشاهد الذي خطف الأنظار خلال مواجهة الهلال والتعاون، التي أقيمت أمس السبت، هو انفعال البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للزعيم، بشكل مبالغ به على محمد اليامي الربيعي؛ حارس مرمى الفريق، بخلاف انفعالات زملائه عليه!

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حارس الهلال يشارك في آخر ثلاث مباريات تعويضًا لغياب المغربي ياسين بونو، الذي أصيب خلال معسكر منتخب بلاده الأخير، لينجح في الخروج بشباك نظيفة أمام الفيحاء (3-0)، والتعاون (2-0)، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من دوري روشن السعودي، لكنه استقبل رباعية خلال مواجهة العين الإماراتي، التي انتهت بفوز الزيعم (5-4)، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

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وخلال ظهور زميله المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي عبر برنامج "أكشن مع وليد"، اعترف بالتعامل بقسوة كبيرة معه أثناء المباريات مبررًا: "الربيعي يعمل جيدًا، أنا سعيد لأجله، لأنه خرج بشباك نظيفة، هذا أهم شيء للحارس، نحن نتعامل بقسوة معه لأننا نعلم أن لديه أفضل ليقدمه، لكن في الأخير نحن سعداء من أجله".

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وأضاف: "ليس في مقدرة كل حارس أن يخرج بشباك نظيفة، وهو فعلها في مباراتين ومقدم أداءً جيدًا، نريده أن يشارك بصورة أكبر".

يذكر أن الزعيم يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة، محققًا العلامة الكاملة من ثماني جولات، ومتفوقًا بفارق ثلاث نقاط على الاتحاد؛ صاحب الوصافة.