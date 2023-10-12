خالف رياض محرز الرأي .. إيبانيز يتحدث عن حياته في جدة

روجر إيبانيز يتحدث عن حياته بعد الانتقال إلى النادي الأهلي

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أعرب المدافع البرازيلي روجر إيبانيز، عن سعادته الكبرى، بـ"الانضمام" إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

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إيبانيز البالغ من العمر 24 سنة، انتقل إلى الأهلي في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي؛ وفي عقد لمدة 4 سنوات.

وقال إيبانيز في تصريحات مع الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "أنا مستمتع بهذه التجربة.. الدوري السعودي ينمو بسرعة؛ وهو مسابقة تنافسية للغاية، وهذه نقطة مهمة للاعبين المنضمين من الخارج".

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وأشاد مدافع السامبا، بمدينة جدة كثيرًا، حيث يتواجد النادي الأهلي؛ قائلًا: "الأجواء هنا تشبه البرازيل تمامًا"؛ ليخالف الجزائري رياض محرز والإسباني جابري فيجا، الثنائي الذي اشتكى من الرطوبة ودرجات الحرارة في المدينة.

وعن قدوته في عالم الساحرة المستديرة.. رد روجر إيبانيز: "لا يوجد.. أنا شخص لا أحب مشاهدة الرياضة أو المباريات، عندما أكون في منزلي أو خارج الملعب".

وأكد إيبانيز، على إعجابه الكبير بـ"جماهير الأهلي"، معتبرًا أن الفريق الأول لكرة القدم، يخوض المباريات بـ"لاعب إضافي"؛ من خلال الدعم الذي يحظى به من عشاقه.

جدير بالذكر أن الأهلي، يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال "المتصدر"؛ بعد مرور 9 جولات.

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