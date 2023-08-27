خالف القوانين ورائعة جديدة .. ميسي يُنهي لعنة إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

ليونيل ميسي يواصل الإبداع في أمريكا

واصل ليونيل ميسي تألقه رفقة إنتر ميامي وقاد فريقه لتحقيق الفوز بهدفين دون رد على مضيفه نيويورك رد بولز، بعدما شارك كبديل في انتصار هو الأول له مع الفريق في الدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة تواجد ميسي على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك في الدقيقة 60 من زمن المباراة، بينما كانت تشير النتيجة لتقدم فريقه بهدف دون رد، وأضاف ميسي الهدف الثاني لفريقه في المباراة عند الدقيقة 89، ليكون هذا هدف الـ 11 مع النادي في جميع المسابقات والأول له في بطولة الدنري الأمريكي.

هذا الانتصار كتب رقم جديد لميسي مع الفريق، بعد قيادتهم في ظرف شهرين لأول لقب في تاريخ النادي، جاء الانتصار الأول للفريق في بطولة الدوري منذ 15 مايو الماضي.

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حيث أن الفريق قبل انضمام ميسي خسر 14 مباراة وفاز في ست مباريات وتعادل في ثلاث مباريات في الدوري، ليحتل المركز قبل الأخير بالقسم الشرقي.

وقام النجم الأرجنتيني الدولي بمخالفة لقوانين الدوري الأمريكي، حيث لم يظهر متاحًا للصحفيين، مثل باقي اللاعبين، بينما كان جميع زملائه متاحين لوسائل الإعلام بعد المباراة، وتنص اللوائح الإعلامية للدوري، على إتاحة كافة اللاعبين أمام الصحافة عقب كل لقاء.

وعلق دان كورتيمانش، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإعلامية في رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، قبل المباراة أن ميسي عليه أن يكون متاح لوسائل الإعلام بعد المباريات مثل باقي اللاعبين، بينما كشفت مولي دريسكا، المتحدثة باسم إنتر ميامي، بعد المباراة أن ميسي لن يكون متاحًا للصحفيين.