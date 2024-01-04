جدل في معسكر الفراعنة

أثار محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جدلًا في معسكر منتخب مصر، قبل أيام من سفر الفراعنة إلى كوت ديفوار، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

صلاح انضم إلى معسكر الفراعنة في ساعة متأخرة من مساء اليوم الخميس، ليكمل عقد منتخب مصر الذي يتوجه إلى بلاد الأفيال بحثًا عن الكأس الثامنة المستعصية عليه منذ عام 2010، رغم وصوله للنهائي مرتين 2017 و2021.

وانطلق معسكر الفراعنة يوم الثلاثاء الماضي، مع انتظام 26 لاعبًا هم القوام الرئيسي للمنتخب المصري (محليين ومحترفين)، بينما غاب لاعب واحد وهو محمد صلاح، الذي كان قد انتهى من مباراة فريقه أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والتي سجل خلالها هدفين وصنع آخر، ليقود الريدز إلى الفوز (4-2).

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الغريب أن صلاح كان من المفترض أن ينضم للمعسكر الثلاثاء "مثل كل المحترفين"، أو الأربعاء على أقصى تقدير مثلما أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، في تصريحات تلفزيونية، إلا أن نجم ليفربول خالف اتفاقه الأول مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، وأجل موعد انضمامه حتى الخميس.

ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمنتخب مصر على "فيس بوك"، فإن صلاح لم يشارك أيضًا في مران اليوم الخميس وانضم في ساعة متأخرة للاعبين في فندق الإقامة، وسيكون مرانه الأول مع الفراعنة غدًا الجمعة.

واعتاد صلاح على التمييز بين لاعبي منتخب مصر، حيث يسير بحراسة خاصة في كل مكان داخل وخارج المعسكر، كما حصل على شارة قيادة الفراعنة دون مراعاة لمعيار الأقدمية، رغم وجود لاعبين أقدم منه في القائمة وهو ما أثار ضيق بعض النجوم السابقين مثل أحمد فتحي وعبد الله السعيد ومحمد النني.