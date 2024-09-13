خاص | خالد قهوجي: رونالدو أفضل صفقة في الدوري السعودي .. والأهلي محظوظ بثنائية فيرمينو وتوني

يرى خالد قهوجي، لاعب الأهلي والاتحاد السابق، أن الثنائي رياض محرز وروبرتو فيرمينو، سيتألق خلال الموسم الجاري مع الراقي.

وقال قهوجي في مقابلة مع شبكة "فوتبول كو": "محرز أحد أبرز الأسماء العالمية في السنوات الماضية. أعتقد أن بإمكانه تقديم الأفضل هذا الموسم، وذلك بعد معرفته مستوى الدوري السعودي وقوة الفرق المتنافسة".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أرى أن بداية البرازيلي روبرتو فيرمينو هذا الموسم مبشرة للغاية، وأعتقد أن الأهلي محظوظ كثيرًا بالتعاقد معه، حيث سيشكل ثنائية قوية مع الوافد الجديد إيفان توني في هجوم الأهلي".

GOAL

وأشار قهوجي، إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، هو أفضل صفقة أبرمتها الفرق السعودية في آخر موسمين، موضحًا: "رونالدو هو الانتقال الأبرز من الجانب الفني بدون أدنى شك، فهو الأفضل في العالم ولا زال يقدم الدروس لكل من يحب أن يضع قدمه في الملاعب".

وختم: " الأهلي لم يبرم الكثير من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وكان بحاجة إلى التعاقد مع محور دفاعي بمواصفات الكولومبي كويلار".