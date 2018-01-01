خالد عيسى يكشف كواليس التأهل وصعوبة مواجهة الترجي

كان لدينا شعور بأن المباراة ستكون خارج سيطرتنا، ولا أستطيع تبرير المستوى المتواضع

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد خالد عيسى حارس مرمى نادي العين الإماراتي، صعوبة الموقف الذي مروا به أمام نادي ويلينتغون النيوزيلندي، مشيراً إلى أنهم قضوا شوطاً أول صعباً عليهم كلاعبين.

أحدى الصحف الإماراتية نقلت تصريحات عيسى التي قال فيها : كان لدينا شعور بأن المباراة ستكون خارج سيطرتنا، ولا أستطيع تبرير المستوى المتواضع وحالة الارتباك التي مررنا بها، لكن بعزيمة الشباب، استطعنا العودة.

وحول طريقة تعامل المدير الفني زوران ماميتش معهم بين شوطي المباراة أكد عيسى أنه طالبهم بتقديم كرة تليق بكرة الإمارات، وكيان نادي العين، وإذا كان التوفيق لا يحالفهم في الفوز والتأهل، فعليهم الخروج بشكل مشرف، وليس بهذه الصورة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف الحارس الذي تألق في ركلات الجزاء أن زوران رفع عنهم الضغط، وقال لا نطالبكم بالتتويج بكأس المونديال، لكن تقديم فنون الكرة، والتمثيل المشرف للرياضة الإماراتية.

🔊- المدافع البيروفي كريستيان راموس اقترب من الرحيل عن #النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسبما أشارت تقارير صحفية. pic.twitter.com/Q4Gd86Dwve — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 14, 2018

وتعليقاً حول مواجهة الترجي التونسي، أكد حارس المرمى العيناوي صعوبة المواجهة قائلاً نواجه بطل أفريقيا، ولا شك أننا نعمل له ألف حساب، فقد تغلّب على الأهلي المصري، وهو من الأندية الكبيرة في عالمنا العربي والقارة الأفريقية.