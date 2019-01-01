خالد بو طيب يبلغ جروس بجاهزيته لمواجهة النجم الساحلي

الزمالك يسعى للاستعداد جيدًا لمواجهة النجم الساحلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أخطر المغربي خالد بو طيب، مهاجم الزمالك، الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس، بجاهزيته لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلي، غدًا الأحد، في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن بو طيب أصبح جاهزًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي، بعد أن تعرض لإصابة في لقاء الإسماعيلي.

وعانى بو طيب بإصابة في مفصل الركبة في بداية لقاء الإسماعيلي حيث ابتعد عن المشاركة أمام بيراميدز قبل أن ينهي برنامجه التأهيلي ويتمكن من العودة.

وأشارت التقارير أن جروس مازال يدرس موقف النجم المغربي من أجل ضمه لقائمة اللقاء من عدمه وينتظر رؤيته في مران اليوم.

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ويسافر الزمالك اليوم إلى برج العرب للدخول في معسكر من أجل الاستعداد جيدًا لمواجهة النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.