"راح تشوفون ما يسعدكم" .. خالد الغنام يصفع النصر ويوجه رسالة لرئيس الهلال وجمهوره

ابن النصر ينضم للهلال رسميًا..

أعلن نادي الهلال رسميًا اليوم الإثنين، التعاقد مع الجناح الأيسر خالد الغنام قادمًا من نادي الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد.

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تلك الخطوة تأتي رغم أن النصر سعى لاستعادة اللاعب من جديد - بحسب التقارير الصحفية - بعد التفريط به في شتاء 2024 للنواخذة.

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وأكد الصحفي عبدالله الحنيان أن الغنام رفض حتى مناقشة عرض من أحد الأندية التي مثلها من قبل، وأصر على الانتقال للزعيم.

وبهذه المناسبة، كتب صاحب الـ23 عامًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أشكر إدارة نادي الاتفاق ممثلة برئيس مجلس الإدارة وكافة أعضائها على قبول إعارتي إلى نادي الهلال وأتمنى لهم دوام التوفيق يا رب".

وأضاف: "كما يسعدنى الانضمام إلى نادي الهلال وأشكر لهم ثقتهم وبإذن الله أكون خير إضافة لهم مع بقية زملائي، وأخص بالشكر الاستاذ فهد بن نافل والاستاذ فهد المفرج، وراح تشوفون ما يسعدكم ويسعد عشاق جمهور الهلال".

يذكر أن الغنام كان قد انضم للنصر في يناير 2020 قادمًا من القادسية، لكنه لم يقدم المنتظر منه، فتمت إعارته للفتح في يناير 2023 لمدة ستة أشهر، قبل الاستغناء عنه نهائيًا للاتفاق في شتاء 2024.

وشارك الجناح المحلي مع العالمي في 105 مباريات، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع 12 آخرين.