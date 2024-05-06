خالد العيسى يحسم مستقبله مع الأهلي رسميًا .. ويتساءل: "لماذا لم يتم تضييق الخناق على النصر؟!"

خالد العيسى يتحدث عن عديد الملفات الساخنة..

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أعلن خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، رفضه قرار لجنة الاستقطابات السعودية؛ بشأن دعم أندية دوري روشن للمحترفين.

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"الاستقطابات" أكدت على أن دعم الأندية السعودية، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025، سيكون متباينًا؛ بناءً على ديون كل نادٍ، وليس على مركزهم في جدول ترتيب دوري روشن.

وردًا على ذلك.. قال العيسى في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد": "لماذا أتحمل أنا مسؤولية أخطاء الإدارات السابقة في الأهلي؟!".

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واعتبر أن اختلاف الدعم، بناءً على ديون كل نادٍ، ليس بالأمر المنطقي؛ لأنه يؤدي إلى عدم المساواة بين أندية صندوق الاستثمارات السعودي، رغم أنها مملوكة لنفس الجهة.

وأضاف رئيس الأهلي: "كان من الممكن التعامل مع الديون بشكل مختلف؛ من خلال جدولتها مثلًا"، مشددًا على أن إعطاء دعم أكبر، للأندية المنافسة في الدوري، والتي هي جاهزة من الأساس ولا تعاني من القضايا، سيخلق فجوة كبيرة للغاية، في صراع التتويج بالألقاب.

وعلى جانب آخر.. علق العيسى، على مبررات لجنة الاستقطابات، بشأن تحول صفقة الجناح السنغالي ساديو ماني من الأهلي إلى النصر؛ بأنها غير مقنعة.

خالد العيسى قال: "نحن طلبنا عدة لاعبين من لجنة الاستقطابات، من بينهم ماني.. إذا كان بالفعل هناك بعض الأندية التي تتفاوض مع النجوم الذين نطلبهم بالاسم، فكان من الممكن تضييق الخناق عليهم"؛ في إشارة إلى النصر.

وفي الساعات الماضية.. نفت لجنة الاستقطابات، تحوّيلها لاعبين من أندية إلى أخرى، مؤكدة على أنه من الممكن أن تكون بعض الفرق، تتفاوض مع هؤلاء اللاعبين، بطرق مختلفة وبإغراءات مالية خاصة.

وبختام تصريحاته.. كشف خالد العيسى، عن ترشحه لرئاسة مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، في الانتخابات القادمة؛ قائلًا: "لا يزال هناك الكثير، لكي أقدمه لقلعة الراقي".

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