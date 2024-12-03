"خالد العيسى يرحل قريبًا ومحبوب الجماهير قد يعود مجددًا!" .. كواليس مفاجئة في الأهلي

جماهير الأهلي أعلنت غضبها ضد العيسى بشكل علني..

فجّر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العنقري، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مستقبل خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي "غير الربحية".

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العيسى تعرض لهجومٍ جماهيري عنيف، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم "محليًا"، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ وسط مطالبات برحيله عن منصبه.

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وفي هذا السياق.. أعلن العنقري في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الثلاثاء، رحيل العيسى عن مجلس إدارة شركة الأهلي "غير الربحية"، خلال الأيام القادمة.

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الإعلامي الرياضي أكد أن "خليفة" العيسى غير واضح - حتى الآن -؛ ولكنه رجح أن يكون عبدالعزيز العنجري، هو الرئيس القادم للأهلي، خاصة أنه ظهر في النادي كثيرًا، خلال الفترة الماضية.

وكشف عبدالعزيز العنقري في تصريحاته أيضًا، عن إمكانية عودة رئيس الأهلي الأسبق وليد معاذ - الذي وصفه بـ"محبوب الجماهير" -، إلى النادي مجددًا.

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وأشار العنقري إلى أن معاذ قد يعود كـ"رئيس تنفيذي" للنادي الأهلي؛ دون أن يذكر أي تفاصيل بخصوص مستقبل الإنجليزي رون جورلي، الذي يشغل المنصب حاليًا.

وشدد العنقري على أن معاذ إذا عاد إلى قلعة الراقي، في هذا الوقت الحساس جدًا، سيكون له كلمة مسموعة داخل النادي؛ في إشارة إلى حصوله على صلاحيات كبرى.

وقد يكون المقصود من كلام الإعلامي الرياضي؛ هو عودة وليد معاذ كـ"رئيس تنفيذي لفريق الكرة" فقط، وليس للنادي الأهلي بصفة عامة؛ ما يعني استمرر جورلي في منصبه بشكلٍ طبيعي.

جدير بالذكر أن معاذ تولى رئاسة الأهلي في وقتٍ صعب جدًا، وتحديدًا بعد هبوط الفريق لمسابقة دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه، موسم 2022-2023؛ حيث نجح في إعادته بين الكبار مجددًا، قبل أن يرحل لتولي منصب الرئيس التنفيذي لنادي العلا السعودي.