"ما قام به خالد العيسى ليس طبيعيًا" .. عضو شرف الأهلي يُعلن استعداده لرئاسة الراقي ويُهاجم الإدارة

عضو شرف الأهلي يُطالب بالسير على خطى الهلال

عبر أحمد جنة عضو شرف النادي، عن عدم رضاه، لما تقدمه إدارة الأهلي برئاسة خالد العيسى، معلنًا عن ترشحه لرئاسة النادي خلال الانتخابات القادمة.

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وقال جنة خلال تصريحات عبر برنامج "المنتصف": "النية موجودة للتقدم في سباق رئاسة النادي الأهلي، ولكن إذا تقدم وليد معاذ سأنسحب فورًا وأكون أول الداعمين له سواء في إدارته أو خارجها، لأن ما قام به يرفع له القبعة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "توديع كأس خادم الحرمين الشريفين كان صدمة لي، والمنافسة على لقب دوري روشن السعودي الموسم الحالي مازال متاحًا أمامنا".

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وواصل: "يجب على الإدارة أن تفعل كما تقوم إدارة الهلال، لأن هناك إدارات متخصصة في كل شيء، وعمل إداري ناجح منذ سنوات، وهو الأفضل بالمملكة إداريًا".

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واختتم أحمد جنة تصريحاته قائلًا: "ليس من الطبيعي أن يغيب رئيس النادي لتدريبات فريقه لمدة 5 سنوات، ولكني على أتم الاستعداد لخدمة النادي الأهلي، وضع الأهلي غير مقبول، وأعضاء الجمعية العمومية لا يعلمون ماذا يحدث بداخل النادي".