خالد العطوي: كريستيانو رونالدو ضحية مثل بنزيما بسيناريو "ظالم"!

"الخلل في تركيبة النصر"

دافع خالد العطوي، مدرب منتخب السعودية للشباب السابق، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، مؤكدًا أن الانتقادات الموجهة له غير منطقية في ظل سوء مستوى الفريق بشكل عام.

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النصر يعاني على مستوى الأداء والنتائج، وكانت آخرها التعادل مع التعاون (1-1) في الجولة 15 من دوري روشن السعودي، ليتراجع الفريق إلى المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووجه الإعلامي خالد الشنيف، سؤالًا لخالد العطوي خلال ظهوره في برنامج "دورينا غير" حول أداء كريستيانو رونالدو بعد وصوله إلى سن الأربعين، ليرد قائلًا: "في العام الماضي، الكل كان يهاجم كريم بنزيما ويرى أنه سيئ، لكني أكدت وقتها أن الخلل في تركيبة ومنظومة الاتحاد بأكملها، ونفس الكلام أقوله عن النصر اليوم".

وأضاف: "نفس السيناريو يتكرر مع رونالدو في الموسم الحالي، فهو لاعب كبير دون أدنى شك، أين تجد لاعب مثل كريستيانو يسجل بالقدمين اليمنى واليسرى والرأس، ويساعد فريقه في حسم المباريات في أي وقت".

وتابع المدرب السعودي: "كريستيانو ليس هو المشكلة في النصر، هذا افتراض ظالم، وإنما هو حل من ضمن الحلول الجيدة، ولكن يجب أن تصنع منظومة جيدة من حوله حتى تحقق النجاح المطلوب".

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وختم: "رونالدو لا يمتلك العصا السحرية، فهو لاعب يتمتع بقيمة فنية عالية، ويجب دعم النصر بصورة فنية مثالية كغيره من الأندية، وهكذا سيكون دورينا قويًا بالمنافسة المتكافئة".

ويتساوى رونالدو مع بنزيما في وصافة ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، ولكل منهما 11 هدفًا بفارق هدف وحيد عن المتصدر ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال.