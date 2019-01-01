خالد الظنحاني يُعلق على أخبار مفاوضاته مع الشارقة

لاعب الوحدة يتحدث عن الأخبار الأخيرة حول رحيله عن أصحاب السعادة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى خالد الظنحاني لاعب الوحدة وجود أي مفاوضات مع الشارقة للانتقال له الموسم القادم، مؤكدًا رغبته البقاء مع فريقه.

وكانت عدة أخبار قد تحدثت عن أن الموسم الجاري هو الأخير للظهير الأيمن مع أصحاب السعادة، إذ يخوض مفاوضات جادة مع الشارقة لارتداء قميصه الموسم القادم.

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لكن الظنحاني وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد عجمان في دوري الخليج العربي الإماراتي نفى هذا الأمر، بقوله "لا أعلم شيئا عن هذه الأمر. لدي عقد مستمر مع الوحدة، وأنا باقٍ معه".

يُذكر أن هينك تين كات المدير الفني للوحدة كان قد أبدى رغبته بقاء اللاعب صاحب الـ22 عامًا مع الفريق للموسم القادم، بقوله "أنا سعيد بوجود خالد معنا، فهو أحد ركائز الفريق، ولديه إمكانيات كبيرة".