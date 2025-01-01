"هل يقبل أن نقول عنه مقدم ميت عقليًا؟" .. انتقاد لاذع لخالد الشنيف بسبب انتقاده لنجوم السعودية!

رد قوي على الشنيف بسبب تصريحاته عن الأخضر

وجه الإعلامي دباس الدوسري رسالة قوية إلى خالد الشنيف، مقدم برنامج "دورينا غير" بسبب وصفه للاعبي المنتخب السعودي بأنهم "ميتين عقليًا"!

وخسر الأخضر أمام عمان في نصف نهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 26"، المقامة حاليًا في الكويت، ليودع الصقور البطولة.

الشنيف قام بانتقاد أداء لاعبي الأخضر، حيث قال: "اللاعب بلا شغف أو روح، يعد لاعب ميت كرويًا وعقليًا، وهم لاعبين كأسماء فقط ولكن لا يوجد عطاء".

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ورد دباس الدوسري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على تصريحات الشنيف قائلًا: "خالد الشنيف يتكلم عن المبالغ التي يستلمها اللاعبون".

وأضاف: "يقال أن برنامج الشنيف يكلف أكثر من 11 مليون ريال في الموسم، يعني أكثر من أي راتب سنوي لأي لاعب في المنتخب، ماعدا سالم، والنتيجة مقدم يقول: "لاعب ميت عقليًا"، هل يقبل الشنيف أن يقال عليه مقدم ميت عقليًا؟".