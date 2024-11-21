بواقعة قبل 18 عامًا .. خالد الشنيف يكشف خطة اليابان للفوز بكأس العالم و"مصيبة" تهدد مستقبل المنتخب السعودي!

الشنيف: منتخب اليابان يخطط للفوز بكأس العالم في هذا الموعد

كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عن خطة الاتحاد الياباني لكرة القدم، من أجل تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2050، في واقعة حدثت قبل 18 عامًا.

وبات منتخب اليابان، قاب قوسين أو أدنى، من التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتزعم صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية، برصيد 16 نقطة، فيما يأتي منتخب أستراليا في الوصافة بـ7 نقاط، فيما يتساوى في النقطة السادسة، منتخبات إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين، فيما يأتي ترتيب المراكز من الثالث إلى السادس بفارق الأهداف.

وقال الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه حضر دورة في اليابان، خلال عام 2006، وكانوا يتحدثون بأنهم سيحققون كأس العالم 2050، مضيفًا "بعملهم الحالي سيحققونه قبل هذا التاريخ".

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وجاء حديث الشنيف على خلفية المقارنة بين عمل الاتحادين السعودي والياباني، وسر تألق الساموراي في الطريق نحو المونديال، فيما ذكر المدرب الوطني خالد العطوي، بأنه يجب مواكبه المرحلة الحالية، ويجب أن يبدأ العمل الاحترافي من الفئات السنية بالأندية، والاتحاد السعودي، مطالب بتعميم المبادئي الاحترافية التي يؤسس عليها اللاعب في الأندية، كما ذكر المدرب سعد الشهري بأن الاتحاد السعودي يجب أن يهتم بالمواهب، ويركز على عدد معين لاحترافهم خارجيًا، ويبدأ اللاعب بالتدرج في أوروبا ليصل للنضوج في سن 20 عامًا.

وذكر الشهري أن المصيبة الكبرى في الملاعب السعودية، تتمثّل في قرار اتحاد القدم بإتاحة جلب 6 أجانب في بطولات الفئات السنية تحت 13 عامًا، كما تحدّث العماني علي الحبسي، بشأن قرار جلب لاعب أجنبي تحت 21 عامًا، واصفًا إياه بأنه حرم اللاعب السعودي أكثر من فرصة المشاركة، واللاعب السعودي حُرم من المشاركة في دوري يلو أيضًا.